В России считают проект резолюции ООН по Крыму «местью» Украины

Глава комитета Совфеда соседней России по международным делам Константин Косачев считает голосование в Нью-Йорке за проект резолюции по Крыму «местью» Украины и предлагает ООН рассмотреть «действия запада и Киева против полуострова».

Об этом 15 ноября Косачев написал в Фейсбуке, комментируя принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму.

«А не пора ли сделать предметом отдельного досье для Третьего комитета Генассамблеи ООН действия Украины и Запада против Крыма? Вот там гарантирована масса не виртуальных, а реальных фактов», – написал Косачев.

Сенатор считает голосование в Нью-Йорке «отражением нынешних русофобских кампаний Запада, отражают единственное стремление не помочь жителям Крыма, а отомстить им и России».

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек также поддерживает мнение, что решение Третьего комитета Генассамблеи ООН связано с якобы «антироссийскими настроениями» на Западе.

«Генассамблея ООН принимает решения не по фактам, а по принципу «презумпция виновности». Чиновники ООН что называется, массово перешли на сторону российских противников, и ее объективность можно рассматривать лишь через увеличительную оптику. Эта политическая стратегия изначально подразумевает, что в Крыму не может быть все хорошо, потому что там Россия», – цитирует Бальбека ТАСС.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал это сигналом российской власти по международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма.