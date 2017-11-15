Жители Севастополя протестуют против застройки дикого пляжа «Красные камни»

Жители аннексированного Севастополя собирают подписи против застройки дикого пляжа «Красные камни», одного из немногих мест отдыха у моря для жителей микрорайона Стрелецкой бухты.

Как сообщает севастопольский телеканал «НТС», согласно генплану Севастополя, на западном берегу бухты должна быть парковая зона.

По словам жителей «Московского квартала» на улице Адмирала Фадеева, на пляже «Красные камни» появилась тяжелая техника, они опасаются застройки этого участка. На данный момент проходит сбор подписей в защиту пляжа, происходящее севастопольцы называют «ковровой застройкой» Стрелецкой бухты.

«Подписи будут направлены в генеральную прокуратуру и Владимиру Путину – для защиты целостности домов, нашего «Московского квартала». Потому что из-за «бомбардировки», «ковровой застройки» Стрелецкой бухты, есть прямая угроза», – заявила севастопольским журналистам жительница квартала Галина Бычкова.

Как сообщается, в 2016 году жители «Московского квартала» препятствовали строительству яхт-клуба, сейчас тут начались работы по возведению причала для разгрузки рыболовецких судов.

Комментариев подконтрольной Кремлю администрации Севастополя по поводу застройки дикого пляжа «Красные камни» на данный момент нет.

В октябре 2017 года активисты общественной организации «Севпарки» собрали более 1700 подписей против застройки «Солдатского пляжа» в Севастополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».