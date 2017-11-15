Капитана судна, брошенного судовладельцем под Керчью, госпитализировали – спасатели

Капитана судна «Moryak», которое судовладелец бросил вместе с экипажем возле Керчи, эвакуировали после жалоб на здоровье. Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России, мужчину доставили для госпитализации в больницу с подозрением на инфаркт.

Поскольку судно не может пристать к берегу, так как судовладелец не оплатил услуги агентов и портовые сборы, для эвакуации капитана задействовали спасательный катер, сообщают спасатели.

«К месту расположения судна прибыл поисково-спасательный катер «Рубин» со специалистами Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Крыму для оказания необходимой помощи и проведения эвакуации пострадавшего моряка. Специалисты доставили мужчину, гражданина России, 1953 года рождения, к причалу Керченского морского порта. Там его передали медикам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

О состоянии здоровья других членов экипажа, среди которых — граждане Украины и Сирии, не сообщается.

Российский союз моряков 14 ноября сообщил о бедственном положении, в котором оказались двенадцать моряков судна «Moryak», которое судовладелец бросил, не выплатив зарплату экипажу.

На сайте Мarine Тraffic, которое в реальном времени отслеживает перемещение судов по всему миру, указывается, что судно «Moryak» под флагом Палау (IMO 8881266) находится в данный момент в керченском проливе, неподалеку от аннексированной Керчи.

По данным союза моряков, судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырм с грузом льна весом 1400 тонн. Когда «Moryak» дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.

Комментариев судовладельца на данный момент нет. Украинский МИД пока не комментирует сообщения о бедственном положении украинских моряков на борту судна в аннексированном Крыму.

Руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции в начале октября 2017 года направило субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо «Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма». Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».