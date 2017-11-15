Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявляет, что принятие Госдумой России проекта закона, который позволит причислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам», нельзя считать зеркальным ответом на действия властей США по финансируемым Москвой СМИ.

В заявлении в связи с принятием законопроекта Радио Свобода отмечает, что воздерживается от спекуляций о том, какие меры теперь может принять власть России. Ранее российские чиновники заявляли, что одним из СМИ, в отношении которых может быть применено новое законодательство, может стать русская служба Радио Свобода.

«RT и Sputnik распространяют свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям и было вынуждено прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты Радио Свобода подвергаются преследованиям и физическим нападениям в России, в то же время репортеры RT работают без угрозы преследования со стороны властей США», – говорится в заявлении.

Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.

Госдума России 15 ноября единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, которые позволяют зачислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам».

В Совете федерации России обещали рассмотреть и принять эти поправки на ближайшем заседании верхней палаты, 22 ноября.

После этого документ должен подписать президент России Владимир Путин.

Согласно тексту поправок, опубликованных накануне, «иностранными агентами» могут признать СМИ, зарегистрированные на территории иностранного государства. Какие издания должны быть зарегистрированы как «иностранные агенты», будет решать Министерство юстиции России.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что документ «не повлияет на свободу слова в России». В то же время правозащитная организация Amnesty International отметила, что принятие законопроекта ухудшит «и без того практически безнадежную ситуацию со свободой слова в России».

Решение о внесении поправок, которые ограничивают работу иностранных СМИ в России, приняли после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполняет требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.