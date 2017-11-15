Рабочие покинули строительство мемориального комплекса на станции «Сирень» – СМИ

На станции «Сирень» в аннексированном Крыму рабочие покинули строительство мемориала жертвам депортации крымских татар. Об этом на заседании подконтрольного Кремлю комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям сообщил его председатель Эдип Гафаров, пишет 15 ноября «Крыминформ».

«Я постоянно бываю на этом объекте. Месяца два или два с половиной назад строители его бросили и ушли, работы там пока не ведут. Впереди 18 мая (годовщина депортации), осталось пять месяцев, нам будет стыдно за этот объект», – цитирует издание Гафарова.

Депутат, по информации «Крыминформ», предложил новому председателю Госкомнаца Крыма Ленуру Абдураманову вместе посетить объект.

На строительство мемориала планировали потратить 500 миллионов рублей.

Автором будущего монумента является российский скульптор, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Салават Щербаков, который создал памятник «вежливым людям», установленный в Симферополе.

Открытие первой очереди мемориала депортированным у железнодорожной станции «Сирень» состоялось 18 мая 2016 года. Отсюда в 1944 году отправлялись эшелоны с выселенными людьми. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.