Аксенов назвал проект резолюции ООН по Крыму «оружием против России»

Аксенов назвал проект резолюции по Крыму, принятый 14 ноября на Третьем комитете Генассамблеи ООН, «оружием в гибридной войне против России». Об этом Аксенов сообщил 15 ноября в своем Фейсбуке.

По его словам, этот документ «фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма», в том числе водную, энергетическую и транспортную блокаду полуострова.

«Абсолютно очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России. Считаю, что это подрывает авторитет ООН», – отметил российский глава Крыма.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал это сигналом российской власти по международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма.