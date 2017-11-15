Украинское правительство утвердило стратегию развития МВД до 2020 года

Кабинет министров Украины на своем заседании 15 ноября одобрил стратегию развития Министерства внутренних дел до 2020 года.

Согласно презентации, приоритетами стратегии является создание безопасной среды, противодействие преступности, соблюдение прав и свобод человека органами системы МВД, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, развитие кадрового потенциала и социальной защиты работников.

Заместитель главы украинского МВД Татьяна Ковальчук заявила, что финансировать реализацию стратегии будут за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи и других источников, не запрещенных украинским законодательством.

«В вопросах обеспечения прав человека мы планируем адаптировать ведомственные нормативно-правовые акты с законодательством Евросоюза, усовершенствовать нормативно-правовое регулирование оснований и порядка применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также развивать систему защиты прав людей с особыми потребностями», – сказала Ковальчук.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в разработке стратегии участвовала консультативная миссия Европейского союза.

Реформа МВД стартовала в Украине в 2014 году. В рамках ее внедрения, в частности, была создана Национальная полиция.