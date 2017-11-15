Европарламент принял резолюцию о запуске проверки в отношении Польши

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск формальной проверки в отношении Польши. По мнению депутатов, европейские ценности в этой стране находятся под угрозой. Если в ходе проверки установят, что Польша не соответствует ценностям ЕС, то у Варшавы могут отозвать право голоса в европейских структурах, пишет Радио Свобода.

Сама процедура проверки может занять несколько лет. В польском МИД резолюцию назвали инструментом политического давления.

Депутаты Европарламента заявили, в Польше нарушается принцип независимости судов и право граждан на свободу митингов. Резолюция Европарламента также призывает соблюдать права женщин и не ограничивать свободный доступ к контрацепции. В Брюсселе, кроме прочего, осудили недавний марш польских националистов. На шествие 11 октября собралось около 50 тысяч человек. Участники говорили о противостоянии либералам и критиковали Евросоюз за политику в отношении беженцев.

В июле 2017 года Сенат Польши утвердил план судебной реформы. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом. Оно также дает полномочия президенту регулировать составы судов. Варшава отклонила критику Евросоюза. В польском правительстве подчеркивают, что законодательство является внутренним делом Польши.

В 2016 году власти Польши рассматривали законопроект, авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты для женщин и врачей. Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции, они получили название «черный протест». Позднее парламент Польши отклонил этот законопроект.