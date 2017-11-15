С начала года более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму – власти полуострова

Более 5 миллионов туристов посетило аннексированный Крым с начала 2017 года. Об этом заявил российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, пишет «Крыминформ».

«По состоянию на 10 ноября 2017 года по существующей методике подсчета количество туристов, посетивших Крым, составило 5,036 млн человек. Больше всего туристов отдохнуло с начала года на Южном берегу Крыма – традиционно 44,4% от общего числа. Отдохнувших с начала года в Крыму на Западном побережье – 22,2%, на Восточном побережье – 19,7%. В других регионах – это Симферопольский, Бахчисарайский районы и так далее – 13,7%», – сказал Волченко.

По его словам, пишет издание, в курортный сезон 2017 года в Крыму возросло количество пляжей, оформивших разрешительные документы, оно составило 387 единиц.

«Количество пляжей общего пользования увеличилось с 66% в 2016 году до 73% в нынешнем году», – отметил Волченко, напомнив, что в 2014 году в Крыму функционировал 261 пляж.

В конце августа российские эксперты в области турбизнеса отмечали снижениеколичества туристов в аннексированном Крыму летом 2017 года на 20 процентов, при этом подконтрольные Кремлю власти полуострова признавали лишь шестипроцентный спад спроса на туруслуги.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».