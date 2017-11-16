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Защита намерена просить суд смягчить меру пресечения Балуху

На запланированном сегодня заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда аннексированого Крыма по делу украинского активиста Владимира Балуха сторона защиты намерена попросить изменить обвиняемому меру пресечения из-за его состояния здоровья. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

«Я надеюсь, что судебное заседание состоится. Я буду сегодня заявлять ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую – в виде домашнего ареста или подписки о невыезде», – сказала Динзе.

Заседание суда назначено на 9:00 по местному времени (8:00 – по киевскому).

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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