В Крыму возросло количество больных анорексией – СМИ

В аннексированном Крыму врачи отмечают увеличение за последние пять лет числа пациентов, больных анорексией. Об этом 15 ноября сообщила врач-психиатр Клинической психиатричесой больницы № 5 Анна Александрова, пишет «Новости Крыма».

«Из 50 пациентов в месяц у нас 2-3 девушки являются больными анорексией», – цитирует издание Александрову. По словам медиков, эта проблема за последнее время только набирает все большие обороты из-за многих социальных факторов.

Одними из них является нестабильная и напряженная обстановка в семье, сложные отношения в коллективе, несчастная любовь, жесткая и изнуряющая борьба с лишним весом, а также психические отклонения, пишет издание.

«Порядка полутора процентов женщин подвержены этому заболеванию. Из них 80% – это подростки и молодые девушки от 14 до 24 лет. 0,2% составляют мужчины. Чем опасна нервная анорексия? Это, прежде всего, нейро-метаболические нарушения, соматические расстройства, обменные нарушения. Смертность от анорексии составляет до 20% больных. Очень высок также риск суицида таких пациентов», – отметила Александрова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».