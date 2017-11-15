В Киеве 6 декабря презентуют фильм Сеитаблаева «Киборги»

В Киеве 6 декабря презентуют фильм украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева «Киборги» об обороне украинскими военными Донецкого аэропорта во время военной операции Украины на Востоке страны.

Презентация пройдет в кинотеатре «Планета Кино». Начало мероприятия в 19:00.

Сеитаблаев посвятил кинопремьеру фильма «Киборги» добровольцу, пресс-офицеру батальона имени Джохара Дудаева Амине Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом 30 октября.