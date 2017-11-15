Аксенов предложил уволить глав муниципальных предприятий Симферополя

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по итогам выездных приемов граждан в городском округе Симферополь предложил уволить глав муниципальных унитарных предприятий (МУП). Об этом сообщает пресс-служба главы Крыма.

«Проблема номер один, как и в других регионах Крыма – качество работы, тарифная политика МУПов, а также их отношение к гражданам. 80% обращений касаются управляющих компаний. Мои рекомендации – освободить от должностей всех начальников МУПов», – сказал Аксенов.

Другими проблемами Симферополя Аксенов назвал отсутствие дорог на окраинах города, отсутствие эффективного транспортного сообщения, учитывающего интересы граждан.

«Также актуальны вопросы доступности по времени медицинских услуг. К качеству практически никаких глобальных претензий не было, но с точки зрения отсутствия узких специалистов и техники были. Зачастую, время попадания к узкому специалисту – от двух недель до трех месяцев», – отметил глава правительства Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».