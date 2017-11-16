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Жена Мугабе бежала из Зимбабве после захвата власти военными

Жена президента Зимбабве Роберта Мугабе Грейс бежала из страны после того, как власть захватили военные. Об этом сообщает Радио Свобода.

По неподтвержденным данным, Грейс Мугабе направилась в Намибию.

Роберт Мугабе правил Зимбабве почти сорок лет – с 1980 года. В настоящее время он заключен под домашний арест и в ближайшие дни может подать в отставку. В столицу Зимбабве Хараре въехали танки и бронетехника. В городе были слышны взрывы и перестрелки. Сообщается также о задержании нескольких министров.

Военные, которые захватили власть, утверждают, что не совершают государственный переворот, а только выступают против «преступников» в окружении Мугабе. В частности, сторонников Мугабе обвиняют в экономических проблемах Зимбабве.

На прошлой неделе Мугабе отправил вице-президента Эммерсона Мнангагву в отставку. Лидер Зимбабве обвинил его в подготовке государственного переворота. Мнангагву рассматривали как возможного преемника Мугабе, он пользовался поддержкой армии. Считается, что именно отстранение Мнангагвы стало причиной кризиса.

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