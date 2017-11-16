Безработица, отключение света и борьба с иммунодефицитом в Крыму – Радио Крым.Реалии

Почему крымские власти рапортуют о рекордно низком уровне безработицы на полуострове? Что способствует росту ВИЧ-инфицированных людей в Крыму? Останется ли Крым без света в Новый год из-за задержки в строительстве Сакской ТЭЦ?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с российским экономистом Дмитрием Некрасовым, рекрутером из Евпатории Оксаной Викарчук; секретарем Федерации независимых профсоюзов России Олегом Соколовым; руководителем организации «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью» Антоном Басенко; главой Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД Дмитрием Шерембеем; главным врачом Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александром Юрченко; ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности России Игорем Юшковым; бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадимом Улидой; сопредседателем Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрием Маруничем.

​С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.