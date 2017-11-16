Президент США предостерег, что мир не потерпит «ядерного шантажа» Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп предостерег Северную Корею, что мир не потерпит ее «ядерный шантаж», и пообещал устроить всемирную кампанию «максимального давления» на Пхеньян, в частности со стороны Китая.

Как сказал он в телевизионном выступлении по возвращении 14 ноября с 12-дневных посещений ряда стран Азии, мир не позволит диктатуре в Пхеньяне держать мир заложником своего ядерного шантажа.

По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин пообещал использовать экономическое влияние Пекина на Пхеньян, чтобы добиться ядерного разоружения Северной Кореи.

Как сказал Трамп, Си признает, что Северная Корея представляет угрозу и для Китая.

Кроме того, добавил он, США и Китай договорились, что договоренность с Северной Кореей по принципу «замораживание в обмен на замораживание» неприемлема. Трамп имел в виду предложение, которое ранее поддержали Китай, а также Россия – согласно ему Северная Корея должна заморозить на нынешнем уровне (но не ликвидировать) свою ядерную программу в обмен на остановку совместных регулярных военных учений Южной Кореи и США.

Как заявил Трамп, время для Пхеньяна истекает, и Вашингтон уже давал четко знать, что не исключает никакого варианта ответа на действия Северной Кореи.

В ходе визита в Азию Трамп посетил Японию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины. Ядерно-ракетный кризис вокруг Северной Кореи был одной из главных тем всех встреч, также как и тема международной торговли.