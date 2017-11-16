В СБУ приветствовали шаг России для разблокировки освобождения заложников

В Службе безопасности Украины приветствовали шаги президента России и главы Русской православной церкви для того, чтобы разблокировать освобождение заложников.

«Служба безопасности Украины приветствует любые инициативы, направленные на разблокирование процесса освобождения заложников. Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников. Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников», – говорится в обнародованном в Фейсбуке заявлении СБУ.

При этом в нем отмечено: «В этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания».

Под таким кампанией в СБУ очевидно имели в виду сообщение государственных российских средств информации, которые информировали о встрече с президентом России Владимиром Путиным его кума, лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Он также является представителем Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, которая занимается, среди прочего, освобождением заложников.

Эти сообщения, в частности, подали требование Минских договоренностей по урегулированию на оккупированной части украинского Донбасса об освобождении заложников как якобы «инициативу Медведчука».

Ранее 15 ноября Путин, посещая вместе с Медведчуком и Кириллом один из монастырей РПЦ недалеко от Москвы, заявил на камеры государственного российского телевидения, что в ответ на просьбу Медведчука по освобождению заложников и его поддержке Кириллом поговорить с предводителями боевиков по этому поводу.

Медведчук тогда заявил, что украинская сторона готова освободить 306 человек, освобождения которых хотят боевики, и ожидает освобождения ими 74 человек с тем, чтобы это можно было осуществить до новогодних и рождественских праздников.

Освобождение заложников, предусмотренное Минскими договоренностям, а не инициативой Медведчука, остановлено в течение примерно последних 14 месяцев. Стороны обвиняют друг друга в срывах всех попыток договориться об этом.

В частности, сепаратисты требовали освобождения сотен человек, из которых, по данным украинской стороны, о некоторых нет никаких данных, еще часть отбывает наказание за дела, никак не связанные с российской гибридной агрессией и не попадают под действие Минских соглашений, и украинская сторона отвергает возможность их освобождения, еще кто-то не желает возвращаться на оккупированные территории. С другой стороны, боевики не желают освобождать всех 155 человек, которые, по данным Службы безопасности Украины, на начало ноября находились у них в заложниках.

По состоянию на конец октября украинская сторона, как сообщала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая также является представителем Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы, требует освободить хотя бы 81 человек, чье задержание подтвердили в группировках «ДНР» и «ЛНР», боевики хотели освобождения 302 человек.