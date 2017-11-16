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В России открыли голосование за название строящегося Керченского моста

Министерство транспорта России открыло голосование за название строящегося моста через Керченский пролив. Об этом 16 ноября сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте назовимост.рф. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту», – говорится в сообщении.

Варианты названия моста такие: Крымский мост, Керченский мост, Тузлинский мост, мост Дружбы и мост Воссоединения. Их определило Министерство транспорта России «после изучения общественного мнения в Крыму и на Кубани». Можно также предложить свой вариант названия.

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», – сказали организаторы.

В мае текущего года прокуратура АР Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и полуостровом Крым (статья 236 Уголовного кодекса Украины).

По версии украинской прокуратуры, масштабные работы превратят Азовское море в Черноморский залив, а резкая смена химического состава воды приведет к гибели живых организмов, в том числе дельфинов, занесенных в Красную книгу.

Президент Украины Петр Порошенко 29 сентября поручил подать иск против России из-за строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

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