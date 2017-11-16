Владимир Балух ходатайствовал о применении детектора лжи в своем деле

Украинский активист Владимир Балух, судебный процесс над которым продолжился 16 ноября в Раздольненском районном суде Крыма, заявил ходатайство о применении полиграфа. Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

«Считаю невозможным проведение объективного правосудия без использования полиграфа, то есть детектора лжи. Все показания свидетелей со стороны обвинения были признаны судом объективными, а мои и свидетелей стороны зашиты необъективными. Поэтому я настаиваю на использовании детектора лжи, который покажет, кто здесь лжет, а кто говорит правду», – сказал Балух.

Кроме того, адвокат Ольга Динзе попросила суд привлечь к участию в процессе специалиста-психолога Владимира Рубашного, который, по мнению адвоката, может дать экспертную психологическую оценку показаниям Балуха и свидетелей. Владимир Рубашный выступал в качестве специалиста-психолога в деле журналиста Николая Семены.

Судья Елена Тедеева в вызове специалиста отказала, поскольку адвокат не назвала точный адрес проживания Рубашного.

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.