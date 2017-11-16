Москва отвергает подозрения Мадрида во вмешательстве в события в Каталонии – Песков

Россия отвергла обвинения испанских лидеров, что она могла распространять «дезинформацию», которая способствовала эскалации кризиса в Каталонии.

«Испанские власти, НАТО и газеты не выдвигали ни одного весомого аргумента, чтобы подтвердить эти обвинения. Мы считаем эти претензии необоснованными, а скорее всего – умышленным или непреднамеренным продолжением той же истерии, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах и ряде других стран», – заявил 15 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.

Западные лидеры и спецслужбы подозревают, что Россия стоит за тайными кампаниями с целью воздействия на общественное мнение перед важными голосованиями на Западе. Среди примеров такого влияния указывают британское голосование по выходу из ЕС и американские президентские выборы 2016 года.

Испанские лидеры 14 ноября указали, что Россия могла быть причастной к «дезинформации и манипуляции» общественным мнением в связи с так называемым «референдумом о независимости» испанского региона Каталонии. Министр обороны Испании Долорес де Коспедаль, выступая на заседании министров иностранных дел и оборонных ведомств Евросоюза, заявила, что большое количество сообщений в социальных сетях по каталонскому голосованию «вышло из российской территории», хотя прямая связь этих сообщений с российскими властями еще не доказана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября заявил, что Мадрид пытается отвлечь внимание от политического кризиса в Испании, выдвигая обвинения против России.