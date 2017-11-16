США и Россия подали разные проекты резолюции ООН о продлении расследования химических атак в Сирии

Совет безопасности ООН планирует 16 ноября провести голосование по резолюции, предусматривающей продление расследования химических атак в Сирии. США и Россия подали разные проекты по этому вопросу.

Мандат совместного расследования ООН и Организации за запрет химического оружия заканчивается в полночь 16 ноября. Дипломаты говорят, что Россия, скорее всего, ветирует предложение США о продолжении расследования еще на год, несмотря на некоторые изменения, которые американские дипломаты внесли в свой проект, чтобы попытаться привлечь поддержку Москвы.

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности, имеющих право вето. Также вряд ли получит необходимое количество голосов проект резолюции, предложенный Москвой.

Российское предложение предусматривает коренную перестройку следственного механизма. Россия, важнейший союзник президента Сирии Башара Асада, уже ветировала девять резолюций Совбеза по гражданской войне в Сирии от ее начала в 2011 году.

Британский посол ООН Мэтью Рикрофт предостерег 15 ноября, что в случае завершения мандата расследования «единственными победителями будут люди, которые хотят использовать химическое оружие в Сирии». Российский посол в ООН Василий Небензя считает, что завершение расследования «может направить плохой сигнал, но то, как проведено расследование, направляет еще хуже сигнал».