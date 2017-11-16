Экипаж судна, брошенного судовладельцем под Керчью, сошел на берег – российские пограничники

Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму утверждает, что экипаж судна «Moryak», брошенного судовладельцем под Керчью, сошел на берег.

Об этом 16 ноября сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно поданной ранее заявке, в период с 2:00 до 4:00 16 ноября в отношении судна «Moryak» и экипажа благополучно осуществлен пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на въезд в Россию. Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег», – говорится в сообщении.

Российский союз моряков 14 ноября сообщил о бедственном положении, в котором оказались двенадцать моряков судна «Moryak», которое судовладелец бросил, не выплатив зарплату экипажу. 15 ноября, по данным МЧС России, эвакуировали капитана судна «Moryak» после жалоб на здоровье.

По данным союза моряков, судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырм с грузом льна весом 1400 тонн. Когда «Moryak» дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.

Комментариев судовладельца на данный момент нет. Украинский МИД не комментировал сообщения о положении украинских моряков на борту судна в аннексированном Крыму.

Руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции в начале октября 2017 года направило субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо «Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма». Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».