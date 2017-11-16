В доме учительницы крымскотатарского языка в Советском районе проходит обыск

В четверг, 16 ноября, в Советском районе Крыма в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Мустафаевой проходит обыск. Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке.

По его информации, обыск проводят российские силовики.

Крым.Реалии выясняют подробности произошедшего.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».