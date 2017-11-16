В Балаклаве отчитались об открытии двух парковок

Подконтрольное России правительство Севастополя сообщает, что в Балаклаве организовали работу двух новых парковок, одна из которых – платная. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба правительства.

«В Балаклаве организована работа двух парковок: платной – на площади 1 мая и примыкающей к ней улице Калича, а также альтернативная бесплатная – на ул. Крестовского, 54», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, платная парковка в Балаклаве рассчитана на 79 мест, из которых 71 – оплачиваемые, 8 – бесплатные для людей с инвалидностью. В ведомстве отметили, что заплатить за парковку можно через паркомат, мобильное приложение, через специальный сайт в личном кабинете, либо отправив короткое сообщение на номер 28-88.

В правительстве уточнили, что первые 15 минут парковки – бесплатные, за неуплату стоянки предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей (примерно 619 гривен – КР). Также предусмотрен штраф для тех, кто паркуется на местах для инвалидов – 5 тысяч рублей (примерно 2 тысячи гривен – КР).

Власти Севастополя утверждают, что время работы платной парковки будет зависеть от сезона: с 1 мая до 1 октября – с 08:00 до 22:00, а в осенне-зимний период – с 08:00 до 20:00. В остальное время суток оплачивать стоянку не нужно, уточняют в ведомстве.

После российской аннексии Крыма в Севастополе не раз вносили изменения в схему движения автотранспорта, большинство инициатив нынешнего правительства было встречено непониманием и протестами со стороны жителей города.