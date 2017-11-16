В Украине 25 декабря будет выходным днем – решение Верховной Рады

Верховная Рада одобрила законопроект об объявлении выходным 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю.

За принятие законопроекта № 5496 проголосовали 238 народных депутатов.

Документом также отменен праздничный день 2 мая, праздничным днем считается 1 мая – День труда.

В Украине выходным является 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (отмечают Украинская, Русская, Грузинская, Сербская, и Польская Иерусалимская православные церкви, а также Греко-католическая церковь в Украине). В то же время католическое Рождество, которое отмечают не только католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, является в Украине рабочим днем.

Идея «оптимизировать» празднование Рождества в Украине не является новой, среди депутатов и общественности также высказывалось предложение об отказе от празднования религиозных праздников по старому юлианскому календарю и перейти на действующий – григорианский.