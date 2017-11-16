Российский эксперт: средняя зарплата крымчан – 20 тысяч рублей

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов утверждает, что крымчане в среднем получают зарплату в 20 тысяч рублей (примерно 8 тысяч гривен – КР), что ниже, чем в соседней России. Об этом он рассказал 16 ноября в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, это медианная зарплата, то есть рассчитанная по более приближенной к реальности методике, чем средняя.

«В Крыму, если считать по международной методологии, безработица составляет 5,4% от всего экономически активного населения, а в Севастополе – 4,5%. При этом средняя зарплата в Крыму и в Севастополе ниже, чем в Российской Федерации: 25-26 тысяч рублей против 30 тысяч рублей (примерно 12 тысяч рублей – КР)», – отметил Соколов.

Подконтрольный России Крымстат утверждает, что уровень безработицы на полуострове стремительно падает. По данным ведомства, в 2015 году зафиксировано чуть больше 1% нетрудоустроенных граждан, а в 2016 годуцифра снизилась до 0,7%.

Проект бюджета аннексированного Россией Крыма на 2018 год предполагает выделение 4 миллиардов рублей (около 1,6 млрд гривен – КР) на содержание чиновников всех уровней.

Из суммы в 4 млрд большая часть – 3,39 млрд рублей (около 1,4 млрд гривен – КР) – это расходы на зарплату служащим всех органов власти аннексированного полуострова.

Минфин Крыма 13 ноября сообщил, что с начала текущего года в бюджет полуострова поступило в виде налоговых и неналоговых доходов 40,6 млрд рублей (около 16,5 млрд гривен – КР), что превысило прошлогодний показатель.