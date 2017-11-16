Крымскотатарские активисты называют ночной обстрел дома в Белогорском районе «акцией устрашения»

Активисты крымскотатарского народа называют обстрел дома жителя села Курское Белогорского района Джафера Аметова «акцией устрашения». Об этом Крым.Реалии 16 ноября рассказал крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«Задача напугать не только его, но и соседей. Расчет на то, что тому, кто это делает, все сойдет с рук, ведь расследованием дел в отношении крымских татар «правопохоронные органы» особо не занимаются. Никто не нашел ни убийцу Решата Аметова, ни похитителя Эрвина Ибрагимова», – отметил Смедляев.

Как рассказал активист, до российской аннексии Крыма Аметов трижды был депутатом местного совета, членом местного меджлиса.

«Он положительный человек, но не думаю, что сейчас его можно назвать очень активным, не думаю, что тут вопрос политики», – сказал Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Как сообщают активисты, полиция предварительно установила личность нападавшего, им оказался односельчанин пострадавшего, который произвел выстрелы из ружья. В результате обстрела пробиты ворота, входная дверь, повреждены стены дома, автомобиль, но никто не пострадал.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».