Госдепартамент США пообещал и дальше наказывать за нарушение прав человека российских чиновников, причастных к смерти в тюрьме российского юриста Сергея Магнитского.

«Мы чтим память Сергея Магнитского, погибшего 16 ноября 2009 во время пребывания в следственном изоляторе московской тюрьмы. Расследование, проведенное президентским Советом по правам человека России, показало, что Магнитский был сильно избит в тюрьме, и члены Совета заявили, что его смерть наступила из-за избиения и пыток работниками полиции», – сказала пресс-секретарь Госдепартамента Гетер Науерт.

«Магнитский раскрыл огромную схему уклонения от уплаты налогов, созданную российскими чиновниками, и был заключенный теми, чьи преступления он раскрыл. Российские власти не смогли задержать тех, кто отвечает за его смерть. Зато в последние месяцы они все больше распространяет теории заговора, направленные на отвлечение внимания от преступления», – добавила пресс-секретарь.

В 2012 году законодатели США приняли так называемый «акт Магнитского» – закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека. В 2016 году действие закона распространили и на должностных лиц других стран за такие нарушения; схожие законы о санкциях против нарушителей прав человека, в частности, в России, принял еще ряд государств.

Закон получил название по имени Сергея Магнитского, российского юриста, который работал для инвестиционного фонда Уильяма Браудера в России. Он сообщил, что разоблачил схему, по которой должностные лица Министерства внутренних дел, налоговой администрации и других государственных органов России похитили из российского государственного бюджета сумму в 230 миллионов долларов – налоги, уплаченные фондом.

Он попал за решетку по обвинению в том, что разработал для фонда схему уклонения от уплаты налогов. 2009 Магнитский умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.