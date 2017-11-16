Южная Корея: в результате землетрясения 57 человек травмированы

В Южной Корее 57 человек травмированы в результате землетрясения магнитудой 5,4 балла, которое произошло 15 ноября на юго-востоке страны, сообщают местные власти, отмечая, что данных о погибших нет.

Согласно информации Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, землетрясение, которое ощущалось на всей территории страны, в частности в столице Сеуле, повредило почти 1100 домов и более 100 школ.

Также повреждены дороги, общественные и военные объекты. 1536 человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным южнокорейского метеорологического ведомства, эпицентр землетрясения располагался под портовым городом Пхохан на юго-востоке страны. Геологическая служба США, со своей стороны, сообщает, что эпицентр находился в 9 километрах к юго-западу от Пхохана.

Это второе по силе землетрясение в Южной Корее с 1978 года, когда местные власти начали официально проводить мониторинг подземных толчков. Сильнейшее землетрясение было зафиксировано в Южной Корее в сентябре 2016 года. Сила подземных толчков тогда составила 5,8 балла, его эпицентр находился у древнего города Кенджу, что вблизи Пхохана. Тогда жертв не было.