В Киеве суд отказался восстанавливать в последней должности экс-главу Апелляционного суда Крыма

Высший апелляционный суд Украины отказал бывшему главе Апелляционного суда АРК Валерию Чернобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области. Об этом 16 ноября из зала судебного заседания сообщает Hromadske.ua.

Иск против Верховной Рады Чернобук подал в октябре 2016 года. Рассмотрение дела длилось больше года и в конце решение вынесла коллегия судей в новом составе.

Верховная Рада в сентябре 2016 года уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука.

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко утверждал, что был одним из инициаторов привлечения к ответственности судьи Чернобука, который после аннексии якобы призвал «принимать российское гражданство и переходить на службу России».

Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был «вынужден покинуть свой пост» и переехать к семье в Днепр (на момент переезда – Днепропетровск – КР). По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.

Бывший судья утверждает, что через СМИ призывал всех судей Крыма не присягать России, не менять гражданства.

В апреле 2014 года вместе с Чернобуком из Крыма на материковую Украину приехали еще три судьи: Андрей Мазница, Андрей Леонов и Алексей Иванченко.