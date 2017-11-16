Суд в Крыму приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Штыбликова к 5 годам колонии

Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Крыминформа».

Брат Дмитрия Штыбликова Алексей считает дело надуманным.

«Мы будем встречаться на свидании с Димой и узнаем его настрой по поводу апелляции, будем подавать или нет. Заседание прошло в закрытом режиме за 50 минут, судьи в совещательной комнате были минут 20 и после заседания уже раздали готовый приговор», – сказал он в комментарии корреспонденту русской службы Радио Свобода.

18 мая этого года фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».