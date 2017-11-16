ВИЧ-инфицированные крымчане переезжают на материковую Украину для лечения – украинский врач

Крымчане, которые живут с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – КР), вынуждены переезжать на материковую часть Украины, чтобы получать своевременное лечение. Об этом 16 ноября сообщил главврач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко в эфире Радио Крым.Реалии.

«Россия же применяет антиретровирусную терапию только к тем, у кого инфекция уже достаточно развилась. Поэтому ВИЧ-инфицированные из Крыма часто переезжают на лечение на материковую Украину: в Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области, а также в Киев», – отметил врач.

Он сообщил, что знает более ста человек, которые после 2014 года перебрались на материковую часть Украины для того, чтобы иметь доступ к терапии, независимо от уровня вирусной нагрузки.

По данным из открытых источников, тест на вирусную нагрузку определяет количество ВИЧ в крови. Чем больше в крови копий вируса, тем выше риск развития заболеваний, последней стадией которого является СПИД. Для того, чтобы снизить вирусную нагрузку, живущие с ВИЧ люди принимают назначенную врачем терапию.

ВИЧ за тридцать лет превратился из смертельно опасной болезни в хроническую, развитием которой можно управлять – из того же ряда, что и диабет, гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания.

В аннексированном Крыму за последние полгода резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей, сообщил российский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. По данным организации, в августе зафиксировано 22 тысячи новых случаев заражения, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м – уже 40 случаев на те же 100 тысяч.

Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения полуострова в октябре этого года сообщило, что в Крыму на диспансерном учете с ВИЧ состоит более 10 тысяч человек, но из них только половина получает антиретровирусную терапию.