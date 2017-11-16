Мединский: Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией из-за скифского золота

Министр культуры России Владимир Мединский утверждает, что продолжение межмузейных отношений с Голландией невозможно, если суд решит не возвращать коллекцию скифского золота в крымские музеи. Об этом он сообщил в интервью российскому информационному агентству «РИА Новости».



«Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано», – сказал министр.

При этом, российский министр уверен, что все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции «находятся на стороне крымских музеев».

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству.

Апелляционный суд Амстердама получил 28 марта от представителей крымских музеев апелляцию на решение суда по «скифскому золоту».

В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали на том, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.