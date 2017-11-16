Чалый обещает не баллотироваться на выборы в заксобрание Севастополя в 2019 году – СМИ

Подконтрольный Кремлю депутат российского законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый не планирует в 2019 году избираться в местный парламент. Об этом он сообщил информационному агентству «РИА Крым».

«Я не планирую идти в законодательное собрание Севастополя в 2019 году. Политика – это не мое, я привык заниматься более конкретными делами, на которые могу оказывать более конкретное влияние, заканчивающееся предсказуемым результатом», – сказал он.

Чалый признался, что его «политический вираж в 2014 году был вынужденным». При этом, депутат выразил желание активно участвовать в жизни города.

После аннексии Крыма Россией Алексея Чалого 1 апреля 2014 года сделали исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

22 сентября 2014 года Чалого избрали председателем законодательного собрания Севастополя. Позже 29 декабря 2015 года он подал в отставку с этой должности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».