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Двое граждан Украины пытались ввезти в Крым 17 килограмм наркотиков – украинские пограничники

Автомобиль с наркотиками в «Чаплинке», 16 ноября 2017 года

Государственная пограничная служба Украины сообщает об изъятии 17 килограммов наркотиков в контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» на админгранице с Крымом.

Пограничники утверждают, что наркотики находились в автомобиле. За рулем были два гражданина Украины, которые следовали на территорию аннексированного Россией Крыма.

Пакеты наркотического вещества, вероятно марихуаны, 16 ноября 2017 года
Пакеты наркотического вещества, вероятно марихуаны, 16 ноября 2017 года

«При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки под обшивкой дверей пограничники обнаружили 16 пакетов наркотического вещества, вероятно марихуаны общим весом более 17 килограммов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на «черном рынке» за такое количество наркотиков граждане Украины могли бы получить около 1 миллиона гривен.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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