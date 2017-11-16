Государственная пограничная служба Украины сообщает об изъятии 17 килограммов наркотиков в контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» на админгранице с Крымом.

Пограничники утверждают, что наркотики находились в автомобиле. За рулем были два гражданина Украины, которые следовали на территорию аннексированного Россией Крыма.

«При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки под обшивкой дверей пограничники обнаружили 16 пакетов наркотического вещества, вероятно марихуаны общим весом более 17 килограммов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на «черном рынке» за такое количество наркотиков граждане Украины могли бы получить около 1 миллиона гривен.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».