В Крыму с начала года зафиксировали более 6 тысяч случаев вождения в пьяном виде 

Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6 тысяч случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал российский начальник управления ГИБДД МВД по аннексированному Крыму Анатолий Борисенко.

«Более 6 тысяч случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано по состоянию на сегодняшний день. Если взять уголовную ответственность, то таких случаев 649, то есть задержанных по 264-й статье УК России», – сказал Борисенко.

Он отметил, что в Крыму нередко фиксируют случаи, когда водители попадались повторно.

«У нас умудряются люди попасться по 2-3 раза. Мы имеем 25 случаев, когда водители дважды попадались в состоянии алкогольного опьянения, и шесть случаев с водителями, которые были трижды остановлены за употребление алкоголя, оформлены и задокументированы», – уточнил глава крымского ГИБДД.

Борисенко напомнил, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей (от 13 до 12 тысячи гривен – КР) и лишение права управления. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность – до 2 лет лишения свободы.

С 20 октября в России вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать «засады» на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до тысячи рублей (около 435 гривен – КР) или административный арест до 15 суток.

Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем.