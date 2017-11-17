Крымские поправки для Донбасса – Радио Крым.Реалии

Для чего в законопроект о реинтеграции Донбасса дополнительно внесены поправки об аннексии Крыма Россией? Как живет Украинский культурный центр после аннексии? Кто такой Игорь Мовенко?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с секретарем комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иваном Винником, народным депутатом Украины Светланой Залищук, украинским политологом Олегом Саакяном, представителем Украинского культурного центра в Симферополе Аленой Поповой, координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник и крымским историком и политологом Евгенией Горюновой.

​С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.