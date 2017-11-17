В Берлине PEN-клуб провел акцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова

Представители немецкого PEN-клуба (международная правозащитная организация, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов, – КР) 15 ноября провели перед посольством России в Берлине акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» в Германии.

В акции приняли участие более 30 представителей разных стран.

«Посольские работники должны видеть нас, наш протест. Но еще важнее, что сегодня здесь собрались журналисты, которые потом напишут об этом в газетах. Мы должны постоянно напоминать об Олеге Сенцове», – сказала организатор акции, берлинская писательница и активистка Фрейя Клир.

Присутствующий на акции российский социолог, двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман сообщил, что в Германии создан Форум русскоязычных европейцев. В задачу клуба входит поддержка политзаключенных в России.

«Мы с этими требованиями пришли сегодня и будем и дальше добиваться освобождения и Сенцова, и Романа Сущенко (корреспондента«Укринформа» – КР)», – заверил Эйдман.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в аннексированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.