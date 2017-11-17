Законодатели США отправили на подпись Трампу оборонный бюджет с помощью Украине

Сенат Конгресса США вечером 16 ноября одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи безопасности Украины. Теперь закон должен подписать президент США Дональд Трамп, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США 14 июля приняла проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год.

Половина из предусмотренных документом 350 миллионов долларов США будет предоставлена на оборонную помощь Украине только при условии прогресса в военной реформе. Это условие сохраняется из бюджета прошлого года.