В России в ДТП погибли 15 человек

В российском регионе Марий-Эл вечером 16 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 15 человек. Еще четверо, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии.

В четверг на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск столкнулись маршрутное такси Mercedes Sprinter и лесовоз с прицепом. По предварительным данным, маршрутка в условиях плохой видимости вышла для обгона на встречную полосу, на которой находился лесовоз.

Пятница, 17 ноября, объявлена в республике Марий-Эл днем траура.