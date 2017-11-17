Все сотрудники ГУП «Севастопольская аптечная сеть» устроили забастовку и второй день не выходят на работу.

Главный бухгалтер аптеки Ирина Мжачева рассказала в комментарии «Новости Крыма», что сотрудники аптеки не получают зарплату с 20 сентября.

«Сейчас к нам приходят с криками, претензиями, но людям нужно войти и в положение сотрудников. Всем плохо, это понятно, но никто не думает, что когда человек два месяца без зарплаты, может, ему есть нечего? Одна из четырех фармацевтов на днях ушла на больничный с нервным срывом», – сказала она.

По ее словам, на данный момент в департаменте идет процесс подписания контракта, но по техническим причинам он затягивается. Причем крайних сроков подписания контракта не называют.

ГУП «Севастопольская аптечная сеть» – социальная аптека, которая обеспечивает льготников необходимыми лекарствами.

Ранее президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов рассказал, что жители Севастополя не могут получить льготный инсулин в социальных аптеках. По словам пациентов, жизненно необходимый для больных диабетом препарат можно купить в коммерческих аптеках, но там одна доза инсулина стоит более тысячи рублей (около 450 грн – КР).

На полуострове после его аннексии Россией диабетики испытывали проблемы с обеспечением инсулином.

В 2016 году в Крыму сообщили об изъятии из продажи инсулиносодержащих лекарств, у которых истек срок годности. Из-за нерационального использования лекарств были изъяты из продажи дозы инсулина на десятки миллионов рублей.