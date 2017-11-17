США предостерегают Россию из-за планов ввести ограничения на работу зарубежных СМИ

Госдепартамент США заявил, что изучает российское законодательство по зарубежным средствам информации, и предостерегает Москву от применения его как инструмента ограничения свободы слова. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мария Олсон заявила 16 ноября, что Вашингтон следит «внимательно, как это решение одобряется и как оно будет реализовано».

Российские законодатели называют свой законопроект, который должен ввести для иностранных средств информации в России специальный статус «иностранного агента», ответом на недавнее требование Вашингтона, чтобы американский подрядчик российской телекомпании RT зарегистрировал и раскрывал финансовую информацию в соответствии с законом США о регистрации иностранных агентов (FARA).

Олсон отметила, что американский закон направлен лишь на обнародование информации о зарубежном финансировании организаций, которые стремятся повлиять на политические процессы США, и никоим образом не ограничивает то, что они говорят или делают.

Правозащитники критиковали как вводимое в России законодательство, так и требования США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов.

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте список медиаорганизаций, которых может касаться новый закон. Среди его первых целей могут оказаться девять средств информации, связанных с Радио Свобода и «Голосом Америки».

Госдума России уже приняла документ в целом. Рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента, Совете федерации, ожидают 22 ноября, после чего его для вступления в силу должен подписать президент России.

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалиипредупреждение о возможных ограничениях в работе.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​