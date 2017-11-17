Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов отложил реконструкцию причала в Алупке. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

«Внести в распоряжение главы Республики Крым «Об осуществлении строительства объекта капитального строительства по этапам» следующие изменения: в пункте 1: абзац «Реконструкция причала в Алупке эстакадного типа» исключить; подпункт 2.11 пункта 2 исключить», – говорится в тексте документа.

Реконструкция причала в Алупке оценивалась в 120,1 млн рублей (53 млн гривен).

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции 12 причалов от Фороса до Судака, относящихся к Ялтинскому морскому торговому порту.

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории, предусматривающий восстановление пассажирских пирсов «Сад Караева», «Парк Фрунзе» и «Новый пляж».

В октябре 2016 года российские власти Ялты сообщали о реализации программы по реконструкции всех берегоукрепительных сооружений в городе, в том числе причалов, которая предусмотрена в 2017-2018 годах.