Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты об образовании и инвестициях

Верховная Рада Украины 17 ноября начала работу с часа вопросов к правительству. Это предполагает повестку дня заседания парламента.
Также народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении два законопроекта: проект закона о внесении изменения в статью 44 закона Украины «О высшем образовании» (регистрационный номер 5023) и проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью)» (регистрационный номер 1048).
Открывая утреннее заседание, председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет закон, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 миллионов долларов в сфере помощи безопасности.
16 ноября Сенат США одобрил проект оборонного бюджета, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи безопасности Украине. Документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
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