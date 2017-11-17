Специалисты планируют в первом полугодии 2018 года завершить возведение 50-километрового заграждения на границе аннексированного Крыма с Украиной, утверждают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Согласно проектной документации, окончание строительства заграждения запланировано на первую половину 2018 года», – сказано в сообщении.

В погрануправлении добавили, что работы по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма ведутся в плановом порядке.



В управлении ФСБ считают, что строительство стены обеспечит безопасность туристов и жителей аннексированного полуострова.

В конце сентября этого года на сайте российской единой информационной системы в сфере закупок появилось сообщение о проведении тендера на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

Заказчиком выступило Пограничное управление российской ФСБ в Крыму. Стену должны были построить к декабрю 2017 года. Потратить на объект из российского бюджета планируют почти 213 миллионов рублей (около 93,5 миллионов гривен –​ КР). За эти деньги в Красноперекопском районе полуострова установят решетки, сетки и ограждения из проволоки.