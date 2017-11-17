В Алуште вырубят более сотни кустов и деревьев ради строительства спорткомплекса

В аннексированной Алуште ради постройки спортивного комплекса для российских олимпийцев вырубят 119 кустов и деревьев. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«В сметную документацию обязательно будет заложена компенсационная стоимость зеленых насаждений, подлежащих сносу. Без разрешения на удаление зеленых насаждений реализовать данный проект будет невозможно», – цитирует пресс-служба ведомства заказчика проекта Дмитрия Сафронова.

В сообщении уточняется, что спорткомплекс состоит из 50-метрового бассейна, гостиничного комплекса и универсальных спортзалов. Строительство объекта проходит в рамках российской федеральной целевой программы.

По словам Сафронова, на базе комплекса будут проводить тренировки команд России по синхронному плаванию, водному поло, спортивному плаванию, а также тренировки паралимпийских команд.

Согласно законодательству России, за вырубку дерева предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей (от 1,7 до 2,1 тысяч гривен – КР) в соответствии со статьей 8.28 КоАП России. А за вырубку «в значительном и крупном размере» по статье 260 УК России – лишение свободы до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей (от 131 до 219 тысяч гривен – КР).