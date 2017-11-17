В Зимбабве вернулся устраненный Мугабе вице-президент

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, отстраненный на прошлой неделе с должности по распоряжению президента Роберта Мугабе, вернулся в страну, сообщает 17 ноября агентство France-Presse.

Возвращение Мнангагвы стало возможным после того, как военные фактически взяли ситуацию в Зимбабве под свой контроль, поместив Мугабе, который правит страной почти 40 лет, под домашний арест. Именно отстранение вице-президента, которого называют одним из возможных преемников Мугабе, стало поводом для вмешательства армии.

По сообщениям из Хараре, Мугабе отказывается покинуть свой пост. Он ведет переговоры с военными. 16 ноября появилась фотография, на которой 93-летний президент вместе с начальником генерального штаба армии. 17 ноября Мугабе впервые на этой неделе появился на публике, это произошло на выпускной церемонии в столице страны Хараре. Ни о каких заявления лидера мировые информагентства не сообщают.

Во властной в Зимбабве партии ЗАНУ-ПФ объявили, что будут заставлять Мугабе объявить об отставке. «Если он будет сопротивляться, мы организуем его освобождение в воскресенье. После этого будет импичмент во вторник», – цитирует информагентство Reuters слова неназванного партийного чиновника.

17 ноября военные заявили об аресте нескольких человек из окружения Мугабе. При этом армейские лидеры утверждают, что их действия не являются переворотом, и не говорят о том, что Мугабе отстранен от власти.

Представитель Госдепартамента США Дональд Ямамото заявил, что в Вашингтоне надеются, что нынешние события станут «началом новой эры» для Зимбабве. Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.