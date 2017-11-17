В Крыму умер отец члена Меджлиса крымскотатарского народа Ризы Шевкиева

В аннексированном Крыму умер на 92-м году жизни Февзи Шевкиев, отец члена Меджлиса крымскотатарского народа, главы благотворительного фонда «Крым» Ризы Шевкиева. Об этом сообщил в Фейсбуке крымскотатарский активист Заир Смедляев.
По его словам, дженазе (похороны – КР) пройдут в пятницу 17 ноября в 14:00 в Марьино (микрорайон в Симферополе – КР) на улице Меркезий, 53.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал Крым.Реалии, что Ризе Шевкиеву опасно ехать в Крым на похорон отца.
«Публично оккупанты запрет не объявляли. Однако, против фонда «Крым», генеральный директор которого – Риза Шевкиев, возбуждено уголовное дело. Соответственно, очень высока угроза ареста», – сказал Чубаров.
Февзи Шевкиев родился в 1926 году в селе Стиля Бахчисарайского района Крымской АССР.
В 1937 году, когда Февзи было 11 лет, его отец, Осман Шевки, был арестован органами НКВД СССР и приговорен к расстрелу «за контрреволюционную» деятельность, а мать, Эмине Шевки, осталась с четырьмя малолетними детьми.
18 мая 1944 года семью Шевкиевых депортировали из Крыма в Узбекистан. Февзи Шевкиев возвратился в Крым в 1990 году с семьей младшего сына. Он был активным участником крымскотатарского национального движения.
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