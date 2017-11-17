Комитет по нацбезопасности завершил работу над законопроектом о реинтеграции Донбасса – Пашинский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны завершил работу над подготовкой текста законопроекта о реинтеграции Донбасса ко второму чтению, сообщил председатель комитета Сергей Пашинский.

По его словам, комитет рассмотрел поправки к документу и депутаты согласовали последние спорные положения, главной среди которых была статья 10 законопроекта, касающегося мер, сроков и полномочий. «Мы все прошли, это последняя статья», – прокомментировал Пашинский.

Верховная Рада ранее планировала 16 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса (№7163), но в ходе заседания комитета депутаты не смогли прийти к согласию относительно некоторых положений законопроекта.

Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163). В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.