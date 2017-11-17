Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 35 раз – МИД Украины

В аннексированном Россией Крыму в 35 раз уменьшилось количество молодых людей, получающих обучение на украинском языке, сообщает МИД Украины со ссылкой на председателя Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука.

«Российская оккупационная власть в Крыму продолжает искоренять все проявления украинской идентичности, образования и культуры на полуострове. В частности, между 2013-м и 2017 годами количество молодых людей, обучающихся на украинском языке, резко сократилась – с почти 13 тысяч до 370 (уменьшение в 35 раз), количество украинских школ уменьшилось с семи до одного, а классов с 875 – до 28. Украинский как язык обучения был устранена с образования в высших учебных заведениях», – заявил Игорь Прокопчук накануне на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат добавил, что эти ограничения противоречат решению Международного суда ООН, согласно которому Россия должна «обеспечить доступность образования на украинском языке».

«Это тревожное и дальнейшее ухудшение ситуации требует адекватной реакции и постоянного активного привлечения Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств с целью поиска путей соблюдения прав крымских татар, украинской и других этнических групп в оккупированном Крыму», – заявил Прокопчук.

14 ноября Третий комитет (по социальным, гуманитарным и культурным вопросам) 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)». Как сообщили в МИДе, предлагаемая резолюция Генассамблеи имеет целью «заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод». Ожидается, что рассмотрение проекта резолюции состоится на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года.